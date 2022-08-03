Украина отзывает своих миротворцев из Косово

Украина отзывает своих граждан из Косово, которые принимали участие в миротворческой миссии. Речь идет о KFOR (Международных силах по поддержанию мира в Косово под руководством НАТО).
Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в командовании Объединенных сил ВСУ.
"По состоянию на сегодня в Косово, Республика Сербия, находится национальный контингент Вооруженных Сил Украины в составе 40 военнослужащих", - говорится в документе.
В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся мероприятия по их возвращению в Украину.
Основание - указ президента от 7 марта 2022 года №114 "Об отзыве национального контингента и национального персонала, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности".
"Возвращение национального контингента будет означать временное прекращение его участия в миссии KFOR", - уточнили в командовании Объединенных сил.
Отметим, что в марте президент Владимир Зеленский отозвал всех украинских миротворцев из всех миссий в мире для обороны государства против полномасштабного российского вторжения.
Напомним, что 31 июля 2022 года обострилась ситуация в Северном Косово. Местные сербы перекрыли дороги в знак протеста против новых правил, а сербский президент Александр Вучич заявил о якобы планы Приштины напасть на сербов.
Подробнее как развивалась ситуация - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.