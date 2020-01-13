Украина ответила Австрии на критику санкции против "Северного потока-2"

Посол Украины в Австрии Александр Щерба ответил министру иностранных дел Австрии Александеру Шалленбергу на его критику американских санкции против "Северного потока-2". Об этом он написал в Facebook.

Щерба отметил, что "Северный поток-2" влияет на интересы Украины так, как петля влияет на дыхание.

"Господин министр, при всем уважении, "Северный поток-2" влияет на интересы Украины так, как петля влияет на дыхание. Не очень хорошая идея прямо сейчас ставить существование украинского трубопровода в зависимость от российской доброй воли. Доброй воли не бывает", - отметил он.

Напомним, Шалленберг назвал санкции против "Северного потока-2" неприемлемыми.

РБК-Украина писало, что Вашингтон дал месяц компаниям-подрядчикам газопровода "Северный поток-2" на прекращение работ. В Государственном департаменте подчеркнули, что Россия использует новый газопровод как инструмент поддержки своей агрессии против Украины.

После этого стало известно, что Швейцарская компания Allseas не планирует возобновлять работы по строительству газопровода "Северный поток-2".