UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина отсоединится от энергосистемы России и присоединится к европейской: названы сроки

Автор: Александр Белоус

Украина присоединится к европейской энергетической системе. Синхронизация с энергосистемой ENTSO-E планируется в 2023 году

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко во время выступления в Раде, которое транслировалось на Youtube.

"Мы готовимся к синхронизации нашей энергосистемы с европейской энергосистемой ENTSO-E. Сейчас это один из самых главных проектов для нашей энергетики", - сказал министр.

По его словам, этой зимой энергосистема Украины должна пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме.

Галущенко сообщил, что до конца 2022 года энергосистема войдет в параллельную работу с европейской энергосистемой, "а в 2023-м на полноценную работу синхронно с европейской".

"Рассчитываться с Россией я буду отсоединением от энергосистемы России", - сказал Галущенко в ответ на вопрос одного из депутатов.

Напомним, в 2021 году Украина приблизилась к интеграции электросетей со странами ЕС. НКРЕКП приняла предварительное решение о сертификации НЭК "Укрэнерго" как оператора системы передачи (ОСП) европейского образца по модели ISO (Independent System Operator).

Читайте РБК-Украина в Google News
АЭС