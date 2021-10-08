Украина отсоединится от энергосистемы России и присоединится к европейской: названы сроки

"Мы готовимся к синхронизации нашей энергосистемы с европейской энергосистемой ENTSO-E. Сейчас это один из самых главных проектов для нашей энергетики", - сказал министр.

По его словам, этой зимой энергосистема Украины должна пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме.

Галущенко сообщил, что до конца 2022 года энергосистема войдет в параллельную работу с европейской энергосистемой, "а в 2023-м на полноценную работу синхронно с европейской".

"Рассчитываться с Россией я буду отсоединением от энергосистемы России", - сказал Галущенко в ответ на вопрос одного из депутатов.