RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна від'єднається від енергосистеми Росії та приєднається до європейської: названо строки

Автор: Олександр Білоус

Україна приєднається до європейської енергетичної системи. Синхронізація з енергосистемою ENTSO-E планується у 2023 році

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка під час виступу в Раді, який транслювався на Youtube.

"Ми готуємося до синхронізації нашої енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E. Зараз це один з найголовніших проектів для нашої енергетики", - сказав міністр.

За його словами, цієї зими енергосистема України повинна пройти перший тестовий період роботи в ізольованому режимі.

Галущенко повідомив що до кінця 2022 року енергосистема увійде в паралельну роботу з європейською енергосистемою, "а у 2023-му на повноцінну роботу синхронно з європейською".

"Розраховуватися з Росією я буду від'єднанням від енергосистеми Росії", - сказав Галущенко у відповідь на запитання одного з депутатів.

Нагадаємо, у 2021 році Україна наблизилася до інтеграції електромереж з країнами ЄС. НКРЕКП ухвалила попереднє рішення про сертифікацію НЕК "Укренерго" як оператора системи передачі (ОСП) європейського зразка за моделлю ISO (Independent System Operator).

Читайте РБК-Україна в Google News
АЭС