Украина отреагировала на парад в Крыму: полуостров превращают в военную базу

Российская Федерация 24 июня провела военный парад в оккупированном Крыму. Украина считает, что такие действия РФ свидетельствуют о том, что полуостров превращают в военную базу.

Об этом говорится в сообщении представительства президента Украины в АР Крым.

Украина осудила действия России по милитаризации крымского полуострова. При этом заместитель представителя президента в АР Крым Тамила Ташева назвала военный парад на территории оккупированного полуострова в условиях пандемии "очередным преступлением РФ против населения".

"Такие действия являются одной из составляющих последовательной российской политики по искажению исторической правды о Второй мировой войне и покрытия преступлений советской власти во время депортации крымскотатарского народа, армян, болгар и греков в мае 1944 года, оправдания оккупации полуострова в 2014 году, разжигание вражды и современную пропаганду войны и превращению Крыма в военную базу", - сообщила заместитель представителя президента в АР Крым Тамила Ташева.

Отмечается, что парад прошел в Симферополе, Керчи и Севастополе. При этом на полуострове действует запрет на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия запугивает украинцев в оккупированном Крыму.

Также РБК-Украина писало, что Россия усиливает милитаризацию Крыма и прилегающих территориальных вод.