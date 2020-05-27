Милитаризацию Азово-Черноморского региона впервые обсудили на Форуме ОБСЕ

Фото: Антон Кориневич (facebook com anton korynevych 75)

Россия продолжает милитаризацию Крыма и прилегающих территориальных вод

27 мая состоялось онлайн заседание Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ под председательством Украины. Участники встречи обсудили угрозу безопасности в Азово-Черноморском регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил о продолжающихся нарушениях Россией принципов и норм ОБСЕ и международного права.

Он отметил, что Российская Федерация продолжает незаконную оккупацию Крыма, что сопровождается растущей милитаризацией полуострова и прилегающих территориальных вод.

Кориневич также добавил, что Россия препятствует судоходству в Азово-Черноморском регионе, является грубым нарушением норм международного морского права. Продолжается интенсивная милитаризация Азовского моря.

"Такая деструктивная политика РФ негативные последствия не только для Украины и других стран Черноморского бассейна, но и для более широкого региона", - говорится в сообщении.

При этом представитель президента обратил особое внимание на нарушение прав и свобод человека в Крыму, незаконный призыв граждан Украины к российской армии, притеснения крымских татар, незаконные аресты украинцев и другие тяжкие преступления в Крыму.

После чего участники заседания призвали РФ предоставить беспрепятственный доступ международным организациям на оккупированный полуостров для получения достоверной информации о безопасности и гуманитарной ситуации в Крыму.

Также партнеры Украины подчеркнули, что активизация военной деятельности НАТО в Черном море является прямым следствием агрессии России против Грузии и Украины. Они заверили украинскую и грузинскую стороны в намерении продолжать тесное сотрудничество.

Напомним, с 20 мая призывников из оккупированного Крыма начали отправлять в вооруженные силы России.

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Автор: Лера Полищук