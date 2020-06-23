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Россия запугивает украинцев в оккупированном Крыму, - МИД

Новости » Общество     23.06.2020 - 05:25
Россия запугивает украинцев в оккупированном Крыму, - МИД
Фото: Эмине Джеппарова (facebook.com/edzhaparova)

Преследование украинцев продолжается с 2014 года

Россия ищет "террористов" в оккупированном Крыму. Цель российских оккупационных властитей - запугать граждан Украины на полуострове.

Об этом заявила заступних главы МИД Украины Эмине Джеппарова в Facebook.

Она отметила, что преследование украинских граждан в Крыму началось с начала оккупации полуострова в 2014 году.

"Россия с 2014 года целенаправленно ищет "террористов" в Крыму и...находит. Так она наполняет миф о "исламском экстремизме" и героической борьбе с ним. Так Россия пугает наших граждан в Крыму", - сказала Джеппарова.

Ранее сообщалось, что Апелляционный военный суд города Власиха Московской области 22 июня начал рассмотрение апелляций на приговор семерым крымским мусульманам.

РБК-Украина писало, что МИД Украины решительно осудил продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека на временно оккупированной Российской Федерацией территории Крымского полуострова.

Кроме того, омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что российские суды нарушают права крымских татар.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Крымоккупацияукраинцы
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