Україна відправила Єврокомісії першу частину анкети на членство. Готує другу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

"Першу частину опитувальника щодо членства України в ЄС надіслано на адресу Єврокомісії. Як і обіцяв президент Володимир Зеленський, Україна заповнила документ за тиждень! Вже почали працювати над другою частиною. Пишаюся українською урядовою командою", - написала вона.

Нагадаємо, раніше в Єврокомісії пообіцяли, що сформують висновок щодо членства України в ЄС влітку цього року.

Додамо, як раніше заявляв глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, наша країна може отримати статус країни-кандидата на вступ до Європейського союзу вже в червні 2022 року, але рішення має прийматися одноголосно.

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