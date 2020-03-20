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Украина отменила пошлины и НДС на лекарства и медоборудование

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 19:31
Украина отменила пошлины и НДС на лекарства и медоборудование
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Речь идет о лекарствах для зараженных коронавирусом

Из-за пандемии коронавируса Кабинет министров отменил пошлины и НДС на определенный перечень лекарств и медицинского оборудования. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения распространения COVID-19, а также для локализации и ликвидации вспышки.

Украина отменила пошлины и НДС на лекарства и медоборудование

Напомним, на сегодняшнем заседании правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. На данный момент никаких новых ограничений не предвидится, режим чрезвычайной ситуации должен мобилизовать усилия для борьбы с коронавирусом.

Ранее также сообщалось, что за нарушение карантина в Киеве за сегодня выписали 49 административных протоколов. В основном под административную ответственность попали перевозчики и субъекты торговли. Сегодня также киевский суд вынес первое решение по делу о нарушении правил карантина. В частности жительницу Киева оштрафовали на 17 000 гривен за торговлю продуктами с рук.

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