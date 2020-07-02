Украина отложила выпуск евробондов после заявления главы НБУ об отставке

Министр финансов Украины отозвал предложение для инвесторов
Министерство финансов Украины 2 июля отказалось от размещения еврооблигаций с погашением в 2033 году. Кроме того, отозвано предложение о выкупе выпусков прежних лет
Об этом говорится в заявлении Минфина на сайте паневропейской биржи Euronext.
Согласно заявлению от имени главы Минфина Сергея Марченко, предложение для инвесторов отменено "в свете последних заголовков".
Однако вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за систематического политического давления.
По данным агентства Bloomberg, Украина приняла решение об отмене выпуска евробондов на 1,75 млрд долларов.
Автор: Александр Белоус