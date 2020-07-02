Україна відклала випуск євробондів після заяви глави НБУ про відставку

Міністерство фінансів України 2 липня відмовилося від розміщення єврооблігацій з погашенням у 2033 році. Крім того, відкликана пропозиція про викуп випусків попередніх років

Про це йдеться в заяві Мінфіну на сайті панєвропейської біржі Euronext.

Згідно із заявою від імені глави Мінфіну Сергія Марченка, пропозицію для інвесторів скасовано "у світлі останніх заголовків".

Раніше Міністерство фінансів України оголосило про випуск нових єврооблігацій та викуп облігацій з погашенням в 2021 і 2022 роках. Планувалося викупити євробонди на 750 млн доларів.

Однак увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку через систематичний політичний тиск.

За даними агентства Bloomberg, Україна прийняла рішення про скасування випуску євробондів на 1,75 млрд доларів.