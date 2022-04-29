Украина открывает новые пункты пропуска на границе с Румынией

Украина откроет два новых пункта пропуска с Румынией: "Дьяковцы" и "Красноильск". Это поможет разгрузить движение через границу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Кроме того, Украина ведет переговоры с нашими европейскими соседями, чтобы запустить совместные пункты пропуска и совместно проводить таможенный контроль, что еще больше ускорит процесс прохождения таможни", - заявил Шмыгаль.
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