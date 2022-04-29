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Україна відкриває нові пункти пропуску на кордоні з Румунією

Фото: Україна відкриває нові пункти пропуску на кордоні з Румунією (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Україна відкриє два нових пункти пропуску з Румунією: "Дяківці" й "Красноїльськ". Це допоможе розвантажити рух через кордон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Крім того, Україна веде перемовини з нашими європейськими сусідами, аби запустити спільні пункти пропуску та спільно проводити митний контроль, що ще більше прискорить процес проходження митниці", - заявив Шмигаль.

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