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Украина открывает девять гуманитарных коридоров: полный список

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Киев, Четверг 17 марта 2022 09:33
Украина открывает девять гуманитарных коридоров: полный список Фото: Ирина Верещук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Сегодня, 17 марта, украинская сторона открывает девять гуманитарных коридоров. По ним доставят необходимую помощь и будут эвакуировать людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

Донецкая область

  • Из Мариуполя в Запорожье. Украинская сторона планирует отправить автобусы из Запорожья в Бердянск для сбора людей из Мариуполя.

По маршруту заправят цистерну с бензином для заправки частных автомобилей.

Киевская область

  • Из Бородянки в Житомир;
  • Из села Шевченково в Бровары.

Кроме того, планируется доставка продуктов питания и медикаментов в Гостомель, Бучу, села Семиполки, Марковцы и Опанасов.

Харьковская область

Будет передача гуманитарной помощи из Харькова в Волчанск.

Напомним, ранее уже стало известно, что сегодня могут возобновить эвакуацию из Бучи Киевской области.

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