Украина открывает девять гуманитарных коридоров: полный список

Сегодня, 17 марта, украинская сторона открывает девять гуманитарных коридоров. По ним доставят необходимую помощь и будут эвакуировать людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

Донецкая область Из Мариуполя в Запорожье. Украинская сторона планирует отправить автобусы из Запорожья в Бердянск для сбора людей из Мариуполя. По маршруту заправят цистерну с бензином для заправки частных автомобилей. Киевская область Из Бородянки в Житомир;

Из села Шевченково в Бровары. Кроме того, планируется доставка продуктов питания и медикаментов в Гостомель, Бучу, села Семиполки, Марковцы и Опанасов. Харьковская область Будет передача гуманитарной помощи из Харькова в Волчанск.