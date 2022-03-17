Украина открывает девять гуманитарных коридоров: полный список
Сегодня, 17 марта, украинская сторона открывает девять гуманитарных коридоров. По ним доставят необходимую помощь и будут эвакуировать людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.
Донецкая область
- Из Мариуполя в Запорожье. Украинская сторона планирует отправить автобусы из Запорожья в Бердянск для сбора людей из Мариуполя.
По маршруту заправят цистерну с бензином для заправки частных автомобилей.
Киевская область
- Из Бородянки в Житомир;
- Из села Шевченково в Бровары.
Кроме того, планируется доставка продуктов питания и медикаментов в Гостомель, Бучу, села Семиполки, Марковцы и Опанасов.
Харьковская область
Будет передача гуманитарной помощи из Харькова в Волчанск.
Напомним, ранее уже стало известно, что сегодня могут возобновить эвакуацию из Бучи Киевской области.
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