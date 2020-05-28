Украина открывает десятки пунктов пропуска на границе: список

В общей сложности в ближайшее время заработают до сотни КПП
Украина готовит к открытию еще 66 пунктов пропуска на государственной границе. Новые КПП открываются на границе с Молдовой и странами Евросоюза.
Соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано на правительственном портале.
Как рассказал в комментарии РБК-Украина спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, постановление об открытии 66 пунктов пропуска не публиковалось неделю, поэтому пункты не могли открыть.
"В свою очередь, Госпогранслужба уже проинформировала иностранных партнеров о возможных изменениях и количестве пунктов пропуска на каждом участке для того, чтобы пограничники соседних стран могли учесть эту информацию. Соответственно, … чтобы они также имели возможность восстановить пропуск со своей стороны", - отметил Демченко.
Он также добавил, что открытие пунктов пропуска с украинской стороны не означает, что пропуск сразу возобновится.
Тем временем сегодня постановление появилось, РБК-Украина приводит список открытых КПП и тех, которые должны открыться уже завтра, 29 мая.
Автомобильные пункты пропуска
На границе с Польшей:
На границе со Словакией:
На границе с Венгрией
На границе с Румынией:
На границе с Молдовой:
На границе с Беларусью:
На границе с Российской Федерацией:
Пункты пропуска для пешего перехода
На границе с Польшей:
На границе со Словакией
На границе с Венгрией
На границе с Румынией
На границе с Молдовой
Пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью остаются закрытыми для пешего перехода.
Кроме того, будут открыты железнодорожные пункты пропуска "Рава-Русская" и "Хыров" на границе с Польшей, а также "Тересва" и "Деловое" на границе с Румынией.
Напомним, ранее сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе полноценно заработают не ранее 23 июня, поскольку новым приказом командующего ООС запрет на пересечение действует до 23:59 часов 22 июня.
Автор: РБК-Украина