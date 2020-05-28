Україна відкриває десятки пунктів пропуску на кордоні: список

Загалом найближчим часом запрацюють до сотні КПП
Україна готує до відкриття ще 66 пунктів пропуску на державному кордоні. Нові КПП відкриваються на кордоні з Молдовою і країнами Євросоюзу.
Відповідну постанову Кабінету міністрів опубліковано на урядовому порталі.
Як розповів у коментарі РБК-Україна спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, постанова про відкриття 66 пунктів пропуску не публікувалася тиждень, тому не могли відкрити пункти.
"У свою чергу, Держприкордонслужба вже поінформувала іноземних партнерів про можливі зміни і кількості пунктів пропуску на кожній ділянці, для того, щоб прикордонники сусідніх країн могли врахувати цю інформацію. Відповідно, ... щоб вони також мали можливість відновити пропуск зі свого боку", - зазначив Демченко.
Він також додав, що відкриття пунктів пропуску з українського боку не означає, що пропуск відразу відновиться.
Тим часом сьогодні постанова з'явилася, РБК-Україна приводить список відкритих КПП і тих, які мають відкритися вже завтра, 29 травня.
Автомобільні пункти пропуску
На кордоні з Польщею:
На кордоні зі Словаччиною:
На кордоні з Угорщиною
На кордоні з Румунією:
На кордоні з Молдовою:
На кордоні з Білоруссю:
На кордоні з Російською Федерацією:
Пункти пропуску для пішого переходу
На кордоні з Польщею:
На кордоні зі Словаччиною
На кордоні з Угорщиною
На кордоні з Румунією
На кордоні з Молдовою
Пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю залишаються закритими для пішого переходу
Крім того, будуть відкриті залізничні пункти пропуску "Рава-Руська" та "Хирів" на кордоні з Польщею, а також "Тересва" та "Ділове", що на кордоні з Румунією.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі повноцінно запрацюють не раніше 23 червня, оскільки новим наказом командувача ООС заборона на перетин діє до 23:59 годин 22 червня.
Автор: РБК-Україна