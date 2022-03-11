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Украина открыта к нейтральному статусу, но нужны жесткие гарантии безопасности, - ОП

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Киев, Пятница 11 марта 2022 09:53
Украина открыта к нейтральному статусу, но нужны жесткие гарантии безопасности, - ОП Фото: заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква (theoutlook.com.ua)
Автор: Валерия Полищук

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина открыта к нейтральному статусу. Однако Киеву необходимы жесткие гарантии безопасности, чтобы война и агрессия больше не повторилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Украина открыта для нейтралитета, если НАТО на данный момент не готов принять Украину. Но в то же время нам нужны твердые гарантии безопасности для Украины, чтобы эти ужасные войны, эта ужасная агрессия не повторились в будущем", - добавил он.

Жовква заявил, что Украина готова работать с президентом РФ Владимиром Путиным и своими соседями над созданием "обновленной системы безопасности Европы".

"Моя страна, украинский народ заслуживают того, чтобы стать частью европейской семьи... Украина борется за безопасность всей Европы. Поэтому, когда президент Франции Эммануэль Макрон говорит о возможной европейской безопасности, как он может говорить без присутствия за столом президента Зеленского? Без президента Зеленского и Украины в Европейском союзе?", - добавил Жовква.

Напомним, ранее Жовква не исключил обсуждение возможного нейтралитета Украины в переговорах по миру с Россией.

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