Украина готова говорить о нейтральном статусе, – Офис президента

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква не исключил обсуждение возможного нейтралитета Украины в переговорах по миру с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью чиновника ARD .

Жовква выступил за встречу на уровне президентов Украины и РФ. Серьезные переговоры, по его мнению, возможны только при условии такой встречи.

"Переговоры и потенциальная договоренность возможны только после прекращения боевых действий и прекращения огня. Тогда можно было бы обсудить, как мог бы выглядеть возможный нейтралитет Украины", – заявил чиновник.

По его словам, Украине нужны жесткие гарантии, чтобы нынешняя ситуация больше никогда не повторилась.