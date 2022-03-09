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Украина готова говорить о нейтральном статусе, – Офис президента

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Среда 09 марта 2022 17:59
Украина готова говорить о нейтральном статусе, – Офис президента Фото: Игорь Жовква (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква не исключил обсуждение возможного нейтралитета Украины в переговорах по миру с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью чиновника ARD.

Жовква выступил за встречу на уровне президентов Украины и РФ. Серьезные переговоры, по его мнению, возможны только при условии такой встречи.

"Переговоры и потенциальная договоренность возможны только после прекращения боевых действий и прекращения огня. Тогда можно было бы обсудить, как мог бы выглядеть возможный нейтралитет Украины", – заявил чиновник.

По его словам, Украине нужны жесткие гарантии, чтобы нынешняя ситуация больше никогда не повторилась.

Напомним, что Япония обратилась в Международный уголовный суд из-за агрессии РФ против Украины.

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