Україна відкрита до нейтрального статусу, але потрібні жорсткі гарантії безпеки, - ОП

Заступник керівника офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна відкрита до нейтрального статусу. Однак Києву необхідні жорсткі гарантії безпеки, щоб війна і агресія більше не повторилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Україна відкрита для нейтралітету, якщо НАТО на цей час не готовий прийняти Україну. Але разом з тим нам потрібні тверді гарантії безпеки для України, щоб ці жахливі війни, ця жахлива агресія не повторилися в майбутньому", - додав він.

Жовква заявив, що Україна готова працювати з президентом РФ Володимиром Путіним і своїми сусідами над створенням "оновленої системи безпеки Європи".

"Моя країна, український народ заслуговують того, щоб стати частиною європейської сім'ї... Україна бореться за безпеку всієї Європи. Тому, коли президент Франції Еммануель Макрон говорить про можливу європейську безпеку, як він може говорити без присутності за столом президента Зеленського? Без президента Зеленського та України в Європейському Союзі?",- додав Жовква.