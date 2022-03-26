Украина открыла в Польше еще три консульских пункта

В Польше Украина открыла дополнительные консульские пункты в городах Перемышль, Хелм и Лодзь. Также еще планируется открытие пункта в Познани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на novosti.pl.

В частности, теперь украинцам, которые выехали в Польшу, спасаясь от войны, будет проще получить консульские услуги.

"Мы решили открыть дополнительные консульские пункты в городах Перемышль и Хелм вблизи границы. Они действуют там с начала этой недели. С четверга такой пункт работает в Лодзи в центральной Польше. Планируем открыть такой же пункт в Познани, - сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Посол также отметил, что украинские консульские учреждения работают практически в круглосуточном режиме с начала войны.

Также генеральные консульства Украины в приграничных воеводствах - в Люблине, Кракове, Вроцлаве, Гданьске и Варшаве работали до начала военных действий в Украине.