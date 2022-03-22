Число беженцев из Украины превысило 3,5 млн человек, - ООН

Число украинцев, уехавших за границу, в настоящее время составляет 3 556 924 человека, сообщило Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). При этом более 2 миллионов человек пересекли границу с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Это еще одна трагическая веха для народа Украины, и она была достигнута менее чем за месяц", - заявил на брифинге представитель УВКБ ООН Мэтью Солтмарш, добавив, что 6,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами в пределах Украины.

По его словам, это почти четверть всего населения. "Скорость и масштабы этого оттока и этого кризиса перемещения беспрецедентны в последнее время", - сказал он.