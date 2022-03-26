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Больше стран НАТО одобряют миротворческую миссию в Украине, - премьер Польши

Новина українською →
Суббота 26 марта 2022 00:51
Больше стран НАТО одобряют миротворческую миссию в Украине, - премьер Польши Фото: премьер Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что другие страны-члены НАТО поддерживают идею о миротворческой миссии в Украине, при этом они также ожидают общего одобрения со стороны Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

"Мы уже знаем из СМИ за предыдущие несколько дней, что были положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие государства-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и общего голоса со стороны НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть точечная миссия НАТО", - рассказал глава польского правительства в Брюсселе на пресс-конференции после заседания Совета Европы.

Моравецкий отметил, что некоторые лидеры страны на саммите были настроены скептически относительно инициативы вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского относительно миротворческой миссии в Украине.

"Хотелось бы, чтобы они представили, что вся Украина становится Мариуполем, разбомбленным городом, где бегут люди", - сказал он.

Премьер Польши указал, что государствам придется принять "десятки миллионов беженцев".

"Я думаю, что сегодня, глядя на варварское поведение Путина и россиян, российских солдат, можно представить себе худшие сценарии. К сожалению, я могу представить и худшие сценарии, поэтому презентация этой концепции находит все более благодатную почву", - отметил Моравецкий.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что РФ хочет атаковать Польшу, страны Балтии и Казахстан.

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