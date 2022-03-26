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Україна відкрила у Польщі ще три консульські пункти

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Субота 26 березня 2022 19:32
Україна відкрила у Польщі ще три консульські пункти У Польщі Україна відкрила додаткові консультаційні пункти (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Польщі Україна відкрила додаткові консульські пункти у містах Перемишль, Хелм та Лодзь. Також ще планується відкриття пункту у Познані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на novosti.pl.

Зокрема, тепер українцям, які виїхали до Польщі, рятуючись від війни, буде простіше отримати консульські послуги.

"Ми вирішили відкрити додаткові консульські пункти у містах Перемишль та Хелм поблизу кордону. Вони діють там із початку цього тижня. З четверга такий пункт працює у Лодзі у центральній Польщі. Плануємо відкрити такий самий пункт у Познані, - повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця.

Посол також зазначив, що українські консульські установи працюють практично у цілодобовому режимі від початку війни.

Також генеральні консульства України у прикордонних воєводствах - у Любліні, Кракові, Вроцлаві, Гданську та Варшаві працювали до початку військових дій в Україні.

Раніше ми повідомляли, що кількість біженців з України перевищила 3,5 млн осіб.

Також ми писали, що прем'єр Польщі заявив, що більшість країн НАТО схвалюють миротворчу місію в Україні.

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