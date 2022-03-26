Україна відкрила у Польщі ще три консульські пункти

У Польщі Україна відкрила додаткові консульські пункти у містах Перемишль, Хелм та Лодзь. Також ще планується відкриття пункту у Познані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на novosti.pl.

Зокрема, тепер українцям, які виїхали до Польщі, рятуючись від війни, буде простіше отримати консульські послуги.

"Ми вирішили відкрити додаткові консульські пункти у містах Перемишль та Хелм поблизу кордону. Вони діють там із початку цього тижня. З четверга такий пункт працює у Лодзі у центральній Польщі. Плануємо відкрити такий самий пункт у Познані, - повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця.

Посол також зазначив, що українські консульські установи працюють практично у цілодобовому режимі від початку війни.

Також генеральні консульства України у прикордонних воєводствах - у Любліні, Кракові, Вроцлаві, Гданську та Варшаві працювали до початку військових дій в Україні.