Украина откроет прямое авиасообщение с Саудовской Аравией: дата первого рейса

Первый авиарейс из Украины в Саудовской Аравии состоится уже в эту пятницу, 11 июня. Перелет Киев-Эр-Рияд осуществит лоукостер из Ближнего Востока - компания Flynas.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
Известно, что первый обратный рейс Эр-Рияд-Киев состоится в воскресенье, 13 июня.
По информации ведомства, авиаперевозчик будет осуществлять прямые перелеты на регулярной основе. Так, с 18 июня сообщение между городами начнут происходить ежедневно в обе стороны.
"Раньше Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Для осуществления перелета был нужен трансфер через Стамбул, Доху или Дубай",- отмечают в министерстве.
Ранее РБК-Украина писало, что авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" приостановила запуск рейсов между Украиной и Польшей. Первый рейс должен был осуществиться 18 июня.
Добавим, что авиакомпания Windrose Airlines выполнила первый регулярный рейс между Киевом и Ужгородом. Самолет был почти часа в дороге.