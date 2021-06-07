Украина откроет прямое авиасообщение с Саудовской Аравией: дата первого рейса

Первый авиарейс из Украины в Саудовской Аравии состоится уже в эту пятницу, 11 июня. Перелет Киев-Эр-Рияд осуществит лоукостер из Ближнего Востока - компания Flynas.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Известно, что первый обратный рейс Эр-Рияд-Киев состоится в воскресенье, 13 июня.

По информации ведомства, авиаперевозчик будет осуществлять прямые перелеты на регулярной основе. Так, с 18 июня сообщение между городами начнут происходить ежедневно в обе стороны.

"Раньше Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Для осуществления перелета был нужен трансфер через Стамбул, Доху или Дубай",- отмечают в министерстве.