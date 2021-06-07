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Україна відкриє пряме авіасполучення з Саудівською Аравією: дата першого рейсу

Автор: РБК-Україна

Перший авіарейс з України до Саудівської Аравії відбудеться вже цієї п’ятниці, 11 червня. Переліт Київ-Ер-Ріяд здійснить лоукостер з Близького Сходу - компанія Flynas.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Відомо, що перший зворотний рейс Ер-Ріяд-Київ відбудеться у неділю, 13 червня.

За інформацією відомства, авіаперевізник здійснюватиме прямі перельоти на регулярній основі. Так, з 18 червня сполучення між містами почнуть відбуватися щоденно в обидні сторони.

"Раніше Україна не мала регулярного прямого авіасполучення з Саудівською Аравією. Для здійснення перельоту був потрібен трансфер через Стамбул, Доху або Дубай", - зазначають у міністерстві.

Раніше РБК-Україна писало, що авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" призупинила запуск рейсів між Україною та Польщею. Перший рейс повинен був здійснитися 18 червня.

Додамо, що авіакомпанія Windrose Airlines виконала перший регулярний рейс між Києвом та Ужгородом. Літак був майже дві години в дорозі.

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