МАУ не будет возобновлять авиарейсы в Польшу: названа причина

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приостановила запуск рейсов между Украиной и Польшей. Первый рейс должен был осуществиться 18 июня.

Как сообщили в МАУ, приостановка рейсов в Польшу связана с ситуацией, которая возникла в связи с необходимостью облета территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, фиксируемых авиакомпанией на данном направлении.

"МАУ внимательно анализирует рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих в / из Польши, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в Польше или Украине. В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут восстановлены", - говорится в сообщении.

Для пассажиров с билетами на отмененные рейсы возможны следующие действия: