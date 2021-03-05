Украина откроет посольства еще в трех странах

Украина планирует открыть посольства в нескольких странах мира. В частности, украинские ведомства появятся в республике Гана, а также в республике Чили.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Посольство Украины в республике Гана, это соответствует курсу на расширение представительства в Африке. Посольство в Филиппинах, страна очень сложная, с ней нужно работать", - отметил он.

Министр отметил, что в полноценное планируют превратить посольство Украины в Чили.

"Будет создано генеральное консульство в Мумбаи. Долгожданное генеральное консульство во Вроцлаве. И консульство в Сигету-Мармацией, столице украинства в Румынии", - добавил он.