Україна відкриє посольства ще в трьох країнах

Україна планує відкрити посольств у декількох країнах світу. Зокрема, українські відмоства з'являться в республіці Гана, а також в республіці Чилі.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Посольство України в республіці Гана, це відповідає курсу на розширення представництва в Африці. Посольство в Філіппінах, країна дуже складна, з нею потрібно працювати", - зазначив він.

Міністр зазначив, що в повноцінне планують перетворити посольство України в Чилі.

"Буде створено генеральне консульство в Мумбаї. Довгоочікуване генеральне консульство у Вроцлаві. І консульство в Сігету-Мармацієй, столиці українства в Румунії", - додав він.