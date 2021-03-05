RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна відкриє посольства ще в трьох країнах

Автор: Анастасія Рокитна

Україна планує відкрити посольств у декількох країнах світу. Зокрема, українські відмоства з'являться в республіці Гана, а також в республіці Чилі.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Посольство України в республіці Гана, це відповідає курсу на розширення представництва в Африці. Посольство в Філіппінах, країна дуже складна, з нею потрібно працювати", - зазначив він.

Міністр зазначив, що в повноцінне планують перетворити посольство України в Чилі.

"Буде створено генеральне консульство в Мумбаї. Довгоочікуване генеральне консульство у Вроцлаві. І консульство в Сігету-Мармацієй, столиці українства в Румунії", - додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення повної мобільності і безвізу стане серйозним викликом для України після пандемії COVID.

При цьому віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що вакцина від COVID стане новим безвізом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України посол
Читайте також
Кулеба засудив вбивство італійського посла в ДР Конго
У ДР Конго через напад на колону ООН загинув посол Італії
Прогноз погоди