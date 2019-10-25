Украина откроет в Израиле Офис инноваций и инвестиций

Украина откроет в Иерусалиме (Израиль) Офис инноваций и инвестиций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца в Twitter.

Сообщается, что будущий офис станет отделением посольства Украины.

"Я приветствую решение украинского правительства открыть дипломатическое отделение своего посольства в Иерусалиме по соглашению между Владимиром Зеленским и Беньямином Нетаньяху. Это укрепляет статус Иерусалима в мире, и я поручил МИД Израиля немедленно выполнить решение", - написал дипломат.

Напомним, в Генеральной прокуратуре Украины создали новое управление, которое будет заниматься стратегией обновления прокуратуры. Целью реформы является создание обновленной, профессиональной, эффективной прокуратуры, которой будет доверять общество. Управление реформ будет обеспечивать экспертный и управленческий аспект обновления органов прокуратуры. Также реформа прокуратуры предусматривает создание Офиса Генерального прокурора, областных и окружных прокуратур.

Как сообщает РБК-Украина, в рамках Израильского инновационного недели в Украине 30 октября в Киеве UNIT.City состоится Украинско-Израильский инновационный саммит. В частности, на саммите выступят лидеры технологической индустрии Израиля, будут представлены презентации и кейсы ведущих израильских компаний, а также состоятся панельные дискуссии с экспертами обеих стран.