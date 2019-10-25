Україна відкриє в Ізраїлі Офіс інновацій та інвестицій

Україна відкриє в Єрусалимі (Ізраїль) Офіс інновацій та інвестицій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца в Twitter.

Зазначається, що майбутній офіс стане відділенням посольства України.

"Я вітаю рішення українського уряду відкрити дипломатичне відділення свого посольства в Єрусалимі за угодою між Володимиром Зеленським та Беньяміном Нетаньяху. Це укріплює статус Єрусалиму у світі, і я доручив МЗС Ізраїлю негайно виконати рішення", - написав дипломат.

Нагадаємо, в Генеральній прокуратурі України створили нове управління, що займатиметься стратегією оновлення прокуратури. Метою реформи є створення оновленої, професійної, ефективної прокуратури, якій буде довіряти суспільство. Управління реформ буде забезпечувати експертний та управлінський аспект оновлення органів прокуратури. Також реформа прокуратури передбачає створення Офісу Генерального прокурора, обласних і окружних прокуратур.

Як повідомляє РБК-Україна, в рамках Ізраїльського інноваційного тижня в Україні 30 жовтня в Києві UNIT.City відбудеться Українсько-Ізраїльський інноваційний саміт. Зокрема, на саміті виступлять лідери технологічної індустрії Ізраїлю, будуть представлені презентації та кейси провідних ізраїльських компаній, а також відбудуться панельні дискусії з експертами обох країн.