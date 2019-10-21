В Киеве пройдет Украинско-Израильский инновационный саммит

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украину посетят ведущие технологические компании Израиля

В рамках Израильской инновационной недели в Украине 30 октября в Киеве в UNIT.City состоится Украинско-Израильский инновационный саммит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу саммита.

В частности, на саммите выступят лидеры технологической индустрии Израиля, будут представлены презентации и кейсы передовых израильских компаний, а также состоятся панельные дискуссии с экспертами обеих стран.

"Мы поставили перед собой амбициозную цель — не просто привезти израильские технологические компании, а создать площадку для эффективного диалога, который поможет внедрению передовых инновационных технологий в Украине", - отмечает Алена Новгородская, основательница и продюсер саммита, основательница и CEO Global Israeli Initiative.

Из Израиля на мероприятие приедут более 50 спикеров и 70 технологических компаний, представляющих такие направления как automotive, safe city, health tech, fintech, space tech, agritech, energy tech, AI, cybersecurity и другие.

Ключевые спикеры мероприятия

Джон Медвед, основатель крупнейшей в мире краудфандинговой платформы для инвесторов OurCrowd (только за один день привлек 1 млрд долларов);

Амир Рапапорт, израильский эксперт в области глобальных кибернетических тенденций, высоких технологий и оборонной промышленности, основатель крупнейшей конференции по кибербезопасности Cybertech Israel;

Игорь Рябенький, серийный предприниматель и бизнес-ангел, управляющий партнер AltaIR Capital, одного из самых активных венчурных фондов Израиля;

Пели Пелед, владелец крупнейшего ИТ-медиа Израиля People and Computers.

Отдельный блок программы саммита будет посвящен кейсам передовых израильских технологических компаний, разработки которых спасают жизни и мир. Среди компаний, которые представят свои технологические решения — лидер в области компьютерного зрения для технологии автономного вождения Mobileye, ведущий интегратор в области связи и безопасности Mer Group, мировой лидер в области кибербезопасности Check Point.

Свои инновационные проекты представят и украинские компании. В частности, Ксения Прожогина, директор департамента управления персоналом и коммуникациями агрохолдинга МХП, и рабочая группа проекта представят уникальную систему мониторинга эмоциональных состояний, расскажут о технологии анализа, эффективности и первые результаты.

Украинско-Израильский инновационный саммит 2019 соберет более 600 топ-менеджеров, ИТ-предпринимателей, представителей государств, стартапов, инвесторов и бизнес-ангелов. Это будет первая неделя деловых мероприятий в Украине, посвященная израильско-украинским технологиям и инновациям. Israeli Innovation Week in Ukraine пройдет с 29 по 31 октября 2019 года.

Израильская неделя инноваций в Украине организована международной платформой Global Israeli Initiative и инновационным парком UNIT.City при поддержке посольства Израиля в Украине и посольства Украины в Государстве Израиль. Соорганизаторы мероприятия — Агроиндустриальный холдинг МХП и инвестиционная платформа JS Capital.