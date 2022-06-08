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Украина откажется от экспорта газа и угля ради энергетической независимости, - Зеленский

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Киев, Среда 08 июня 2022 02:49
Украина откажется от экспорта газа и угля ради энергетической независимости, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина откажется от экспорта добытого в стране газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена ​​на нужды наших граждан. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Обсудили сегодня вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля, производства электроэнергии. В условиях, которые мы имеем сейчас из-за агрессии России, это будет действительно самая сложная зима за все годы независимости. Но! Всё нормально. Должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства", - заявил глава государства.

Он также отметил, что Украина делает все для того, чтобы нарастить возможности экспорта электричества. Сегодня это позволяют делать имеющиеся в Украине мощности.

Кабмин создал штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду во время военного положения. Штаб возглавит министр развития громад и территорий Алексей Чернышев. Также ранее сообщалось, что на время военного положения в Украине будут заморожены все коммунальные тарифы.

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