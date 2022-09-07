Когда Украина отбросит россиян и освободит Крым: прогноз генерала США

"Я уверен, что у россиян нет воли к борьбе. Они не идут в армию. Кремль ищет резервы в Северной Корее, Африке, Сирии. Даже по тюрьмам, чтобы кого-то заставить воевать в составе жалкой русской армии. Потому что люди не хотят становиться ее частью. Все это подсказывает, что россияне уязвимы и истощены", - заявил Ходжес.

По его словам, россияне "посыпятся", если будет соблюдено несколько важных факторов:

сохранение единства,

поддержка Украины всем необходимым,

если все и дальше будут говорить о необходимости победы Украины и помощи ей этого достичь.

"Я чувствую, что в следующие несколько недель нас ждут тяжелые бои, и потенциально, что российские войска посыпятся. Я не вижу, как они могут улучшить свое положение в ближайшее время. Однако мы должны предоставить Украине все необходимое", - отметил Ходжес.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Россия должна вернуться к границам до 24 февраля, а также вернуть оккупированный Крым, а впоследствии также заявлял, что Украина вернет все свои территории, которые оккупировал враг.

Напомним, что генерал США Бен Ходжес в интервью РБК-Украина рассказал, что ситуация уже значительно меняется в пользу Украины.

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