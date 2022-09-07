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Коли Україна відкине росіян та звільнить Крим: прогноз генерала США

Фото: колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українська армія до кінця цього року може відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. При цьому повернення Криму можливе вже у 2023-му.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього командувача силами США в Європі Бена Ходжеса в інтерв’ю 24 каналу.

"Я впевнений, що у росіян немає волі до боротьби. Вони не йдуть в армію. Кремль шукає резерви в Північній Кореї, Африці, Сирії. Навіть по в'язницях, щоб когось змусити воювати у складі жалюгідної російської армії. Бо люди не хочуть ставати її частиною. Все це підказує, що росіяни вразливі і виснажені", - заявив Ходжес.

За його словами, росіяни "посипляться", якщо буде дотримано декілька важливих факторів:

  • збереження єдності,
  • підтримка України всім необхідним,
  • якщо всі й далі говоритимуть про необхідність перемоги України і допомоги їй це досягнути.

"Я відчуваю, що у наступні кілька тижнів нас чекають важкі бої, і потенційно, що російські війська посипляться. Я не бачу, як вони можуть поліпшити своє становище найближчим часом. Однак ми повинні надати Україні все необхідне", - зазначив Ходжес.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський говорив, що Росія повинна повернутися до кордонів до 24 лютого, а також повернути окупований Крим, а згодом також заявляв, що Україна поверне всі свої території, які окупував ворог.

Нагадаємо, що генерал США Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що ситуація вже значно змінюється на користь України.

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