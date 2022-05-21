В Офисе президента ответили Берлускони по уступкам России и назвали его "лузером"

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони своим заявлением о том, что Украина якобы должна принять требования России, показал себя "лузером". Украинцы знают за что сражаются, и поэтому одержат победу.

По его словам, если слушать экспертов, то Украина уже трижды должны была замерзнуть зимой, в марте остаться без электричества и сдать половину страны России.

"Если бы каждый раз, когда кто-нибудь говорит "это невозможно", мы опускали руки, у нас бы уже не было страны. Если слышите "Украине придется жертвовать территориями, потому что Россия сильна" - это говорит лузер, который в душе уже проиграл. У нас нет другой страны, мы знаем, за что деремся. Вот поэтому мы победим", - добавил Подоляк.

Отметим, накануне Берлускони выразил мнение, что Европа должна убедить Киев принять требования России.

"Необходимо как можно быстрее достичь мира. Я считаю, что Европа должна объединить усилия, чтобы выдвинуть мирное предложение для (президента России, - ред.) Путина и украинцев, попытавшись убедить украинцев принять условия Путина", - подчеркнул он.