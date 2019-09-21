Украина осудила вето РФ на резолюцию по Идлибу

Украина решительно осуждает вето России на резолюцию Совета Безопасности ООН о перемирии в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Вчера мы снова увидели пример торпедирования усилий мирового сообщества облегчить положение гражданского населения в Сирии, в частности в провинции Идлиб, которая подвергается неизбирательной бомбардировке со стороны военных группировок, подконтрольных РФ и режиму Б.Асада", - заявили в украинском МИД.

В ведомстве подчеркнули, что РФ продолжает пренебрегать принципами международного гуманитарного права и нарушать их.

В МИД отметили, что это уже 13 случай, когда РФ накладывает вето в СБ ООН при принятии решений в отношении Сирии, "продолжая демонстрировать свою позицию по решению всех вопросов исключительно силовым путем".

Напомним, в четверг, 19 сентября, Россия и Китай на заседание Совета безопасности ООН заблокировали резолюцию по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб. Также Совбез ООН не принял резолюцию по Идлибу, которая была предложена Россией и Китаем.

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирия осудила вето Российской Федерации и Китая на резолюцию Совета безопасности ООН о прекращении огня в провинции Идлиб.