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Украина осудила кибератаки против Польши

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Украина, Среда 23 июня 2021 20:45
Украина осудила кибератаки против Польши Фото: Украина осудила кибератаки против Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Украины осудило недавние кибератаки на министров и депутатов Польши. МИД призвал международное сообщество объединить усилия в противодействии российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

"Украина осуждает недавние кибератаки против Польши. Мы выражаем солидарность с нашими партнерами из Польши, и призываем международное сообщество консолидировать усилия в противостоянии российской агрессии против всего цивилизованного мира", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Польше заявили, что к недавней кибератаке на министров и депутатов Польши причастны спецслужбы России. Кибератаки были осуществлены хакерской группой UNC1151.

Изначально было известно, что кибератаку на Польше осуществили с территории России, но о причастности российских спецслужб информации не было.

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Польша кибератака МИД Украины Российская Федерация
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