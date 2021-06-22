В Польше заявили о причастности спецслужб России к недавней кибератаке
Представитель польского министра-координатора спецслужб Станислав Зарин заявил, что к недавней кибератаке на министров и депутатов Польши причастны спецслужбы России. Кибератаки были осуществлены хакерской группой UNC1151.
Об этом сообщило агентство Associated Press.
Причастность к кибератаке этой хакерской группы подтвердили Военная информационная служба и Агентство внутренней безопасности Польши. Эта хакерская группа сотрудничала с российскими спецслужбами.
"Службы располагают информацией, подтверждающей связь агрессоров с российскими спецслужбами", - сказал Зарин.
Представитель польского правительства добавил, что около 100 из более 4 тысяч аккаунтов, попавших под кибератаку, принадлежат бывшим и действующим членам правительства, парламентариям и представителям администрации. Это нападение он назвал "кампанией по дестабилизации политической деятельности в Центральной Европе".
Напомним, изначально было известно, что кибератаку на Польше осуществили с территории России, но о причастности российских спецслужб информации не было.