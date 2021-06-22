ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Польше заявили о причастности спецслужб России к недавней кибератаке

Новина українською →
Варшава, Вторник 22 июня 2021 20:41
В Польше заявили о причастности спецслужб России к недавней кибератаке Фото: к кибератаке на Польшу причастны спецслужбы России (Фото freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель польского министра-координатора спецслужб Станислав Зарин заявил, что к недавней кибератаке на министров и депутатов Польши причастны спецслужбы России. Кибератаки были осуществлены хакерской группой UNC1151.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

Причастность к кибератаке этой хакерской группы подтвердили Военная информационная служба и Агентство внутренней безопасности Польши. Эта хакерская группа сотрудничала с российскими спецслужбами.

"Службы располагают информацией, подтверждающей связь агрессоров с российскими спецслужбами", - сказал Зарин.

Представитель польского правительства добавил, что около 100 из более 4 тысяч аккаунтов, попавших под кибератаку, принадлежат бывшим и действующим членам правительства, парламентариям и представителям администрации. Это нападение он назвал "кампанией по дестабилизации политической деятельности в Центральной Европе".

Напомним, изначально было известно, что кибератаку на Польше осуществили с территории России, но о причастности российских спецслужб информации не было.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша спецслужбы кибератака
NEWS
Меркель пригласила Зеленского в Германию. Предлагает обсудить Донбасс
Меркель пригласила Зеленского в Германию. Предлагает обсудить Донбасс
DAILY
Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью