Україна засудила кібератаки проти Польщі

Міністерство закордонних справ України засудило недавні кібератаки на міністрів і депутатів Польщі. МЗС закликало міжнародне співтовариство об'єднати зусилля у протидії російській агресії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України у Twitter.

"Україна засуджує нещодавні кібератаки проти Польщі. Ми висловлюємо солідарність з нашими партнерами з Польщі, і закликаємо міжнародне співтовариство консолідувати зусилля в протистоянні російській агресії проти всього цивілізованого світу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Польщі заявили, що до недавньої кібератаці на міністрів і депутатів Польщі причетні спецслужби Росії. Кібератаки були здійснені хакерською групою UNC1151.

Спочатку було відомо, що кібератаку на Польщі здійснили з території Росії, але про причетність російських спецслужб інформації не було.