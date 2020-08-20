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Украина осудила госпереворот в Мали

Киев, Четверг 20 августа 2020 15:54
Украина осудила госпереворот в Мали
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В МИД призвали мятежников освободить задержанных чиновников и начать диалог с международными партнерами

Правительство Украины осудило смену власти в Мали в результате государственного переворота. Украина призвала мятежников освободить задержанных чиновников и начать диалог с международными партнерами.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел в Twitter.

Как отметили в МИД, государственный переворот не может быть ответом на глубокий социально-экономический кризис в Мали.

"Украина решительно осуждает неконституционную смену правительства в Мали в результате военного переворота. Мы призываем мятежников освободить захваченных правительственных чиновников и вступить в диалог с международными партнерами, включая Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), ООН и Африканский союз", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 18 августа, в Мали произошла попытка государственного переворота, в результате мятежа были арестованы президент и премьер-министр страны.

Позже госпереворот в Мали осудили в Совете безопасности ООН, заявив, что конституционный строй в стране должен быть восстановлен.

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