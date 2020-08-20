Госпереворот в Мали осудили в Совбезе ООН

Фото: военные Мали (cfr.org)

Члены СБ призвали военных немедленно освободить официальных лиц

Совет безопасности ООН осудил действия мятежников во время военного переворота в Мали. В Совбезе призвали участников мятежа освободить всех задержанных должностных лиц страны.

Об этом сообщает Anadolu.

Совбез ООН заявил, что военные должны вернуться в свои казармы, и конституционный строй в Мали должен быть восстановлен.

Все группы влияния в Мали ООН призывает к диалогу для поиска выхода из политического кризиса.

"Члены Совета безопасности выразили глубокую обеспокоенность недавними событиями в Мали. Они решительно осудили мятеж, который произошел в Кати 18 августа 2020 года", - говорится в заявлении Совбеза.

Напомним, в последние недели в Мали проходили акции протеста против президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и его премьер-министра Бубу Сиссе. Накануне также демонстранты начали собираться на площади Независимости для продолжения протестов.

Ранее РБК-Украина писало, что во вторник, 18 августа, в Мали произошла попытка государственного переворота, в результате мятежа были арестованы Кейта и Сиссе.

После этого президент Мали заявил, что уходит в отставку и распускает парламент.