Україна засудила державний переворот у Малі

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

У МЗС закликали повстанців звільнити затриманих чиновників і почати діалог з міжнародними партнерами

Уряд України засудив зміну влади в Малі в результаті державного перевороту. Україна закликала повстанців звільнити затриманих чиновників і почати діалог з міжнародними партнерами.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ у Twitter.

Як зазначили в МЗС, державний переворот не може бути відповіддю на глибока соціально-економічна криза в Малі.

"Україна рішуче засуджує неконституційну зміну уряду в Малі в результаті військового перевороту. Ми закликаємо бунтівників звільнити захоплених урядових чиновників і вступити в діалог з міжнародними партнерами, включаючи Економічне співтовариство західноафриканських держав (ЕКОВАС), ООН і Африканський союз", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 18 серпня, в Малі відбулася спроба державного перевороту, в результаті заколоту були заарештовані президент і прем'єр-міністр країни.

Пізніше державний переворот в Малі засудили в Раді безпеки ООН, заявивши, що конституційний лад в країні повинен бути відновлений.