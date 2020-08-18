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В Мали попытка госпереворота, президента и премьера арестовали

Мали, Вторник 18 августа 2020 21:29
В Мали попытка госпереворота, президента и премьера арестовали
Фото: президент Мали Ибрагим Бубакара Кейти (flickr.com/bsidibe)
Автор: РБК-Украина

В ходе госпереворота погибли пять человек

Во вторник, 18 августа, в Мали произошла попытка государственного переворота. В результате мятежа были арестованы президент страны Ибрагим Бубакара Кейти и премьер-министр Бубу Сиссе.

Об этом сообщает Jeune Afrique.

Отметим, на крупной военной базе страны в Кати близ столицы Мали Бамако начался бунт военнослужащих, который продолжается и сейчас.

По требованию мятежников президент страны должен был покинуть Мали, если не хотел допустить силового решения.

Госпереворот возглавил полковник Национальной гвардии Сады Камара. К нему присоединились заместитель начальника военной школы подполковник Мама Секу Лелета, полковник Вооруженных сил Дьо.

В последние недели в Мали проходили акции протеста против Кейты и его премьера Сиссе. Во вторник также демонстранты начали собираться на площади Независимости для продолжения протестов.

В ходе столкновений мятежников и их противников погибли не менее пяти человек.

Отметим, что в 2012 году восстание на базе Кати привело к тому, что тогдашний президент Мали Амаду Туре ушел в отставку. Идентичная ситуация произошла и в 1991 году.

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протестов, которые начались после завершения голосования на президентских выборах.

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