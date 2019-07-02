Украина опустилась в рейтинге паспортов

Паспорт гражданина Украины опустился на четыре позиции в рейтинге паспортов компании Henley & Partners. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Henley & Partners.

По данным рейтинга, украинский паспорт занял 44 место, разделив его с Никарагуа и Тувалу. В настоящее время граждане Украины могут посещать без виз 126 стран.

Во втором квартале показатель паспорта Украины был выше - 40 место и 128 стран с безвизовым посещением. За последние несколько месяцев две страны - Джибути и Бенин изменили свою визовую политику, и отныне украинцы должны получать электронную визу вместо визы по прибытию.

За последние 10 лет показатели украинского паспорта значительно возросли. В 2009 году украинцы могли посещать без визы лишь 50 стран, 5 лет назад - 79.

Как сообщается, первое место в индексе паспортов по-прежнему занимают Япония и Сингапур, паспорта которых разрешают посещать без визы 189 стран мира. Южная Корея, которая ранее была лидером рейтинга, опустилась на второе место, разделив его с Германией и Финляндией (187 стран). Тройку лидеров замыкает Дания, Италия, Люксембург (186 стран).

Последнее место в рейтинге паспортов занимает Афганистан с безвизовым доступом в 25 стран.

Отметим, индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в прошлом году), представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на момент начала действия безвизового режима в Украине в июне 2017 года за границей никогда не были около двух третей украинцев (69%), а в феврале прошлого года - 65%.

Основными целями заграничных поездок 48% украинцев, которые бывали за рубежом, являются туристические поездки (15%), поездки в гости к родственникам и друзьям (9%), а также на работу/заработки (9%) и в рабочие командировки (4%).

Кроме того, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы в начале июня 2019 года в Украине проходил референдум, то 62% граждан проголосовали бы за вступление страны в Европейский союз, 22% - против.