Україна опустилася в рейтингу паспортів

Паспорт громадянина України опустився на чотири позиції у рейтингу паспортів компанії Henley & Partners. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Henley & Partners.

За даними рейтингу, український паспорт зайняв 44 місце, розділивши його з Нікарагуа і Тувалу. В даний час громадяни України можуть відвідувати без віз 126 країн.

У другому кварталі показник паспорта України був вище - 40 місце і 128 країн з безвізовим відвідуванням. За останні кілька місяців дві країни - Джибуті і Бенін змінили свою візову політику, і відтепер українці повинні отримувати електронну візу замість візи по прибуттю.

За останні 10 років показники українського паспорта значно зросли. У 2009 році українці могли відвідувати без візи лише 50 країн, 5 років тому - 79.

Як повідомляється, перше місце в індексі паспортів як і раніше займають Японія і Сінгапур, паспорти яких дозволяють відвідувати без візи 189 країн світу. Південна Корея, яка раніше була лідером рейтингу, опустилася на друге місце, розділивши його з Німеччиною та Фінляндією (187 країн). Трійку лідерів замикає Данія, Італія, Люксембург (186 країн).

Останнє місце в рейтингу паспортів займає Афганістан з безвізовим доступом в 25 країн.

Відзначимо, індекс паспортів компанії Henley & Partners, раніше відомий як Індекс візових обмежень (перейменований в минулому році), являє собою міжнародний рейтинг країн за рівнем свободи пересування, яку вони надають своїм громадянам. Індекс видається з 2006 року у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу в світі базу туристичної інформації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на момент початку дії безвізового режиму в Україні в червні 2017 року за кордоном ніколи не були близько двох третин українців (69%), а в лютому минулого року - 65%.

Основними цілями закордонних поїздок 48% українців, які бували за кордоном, є туристичні поїздки (15%), поїздки в гості до родичів і друзів (9%), а також на роботу/заробітки (9%) і у робочі відрядження (4%).

Крім того, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби на початку червня 2019 року в Україні проходив референдум, то 62% громадян проголосували б за вступ країни в Європейський союз, 22% - проти.