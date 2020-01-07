Украина опустилась в рейтинге паспортов

Украина по итогам 2019 года опустилась на две позиции и заняла 43 место в рейтинге заграничных паспортов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный Индекс паспортов компании Henley & Partners.

Сообщается, что украинский паспорт переместился с 41 на 43 место, при этом граждане Украины по-прежнему могут без виз посещать 123 страны. За минувший год Украина получила безвизовый режим с Бахрейном и Саудовской Аравией, однако потеряла упрощенные поездки в Бенин и Джибути.

Отметим, Украина остается лидером в данном рейтинге среди бывших стран СССР, которые не входят в Европейский союз.

Лидерами рейтинга остаются Японии и Сингапур, чьи граждане могут без виз посещать 191 и 190 стран соответственно. Далее идут Южная Корея и Германия. Аутсайдером рейтинга является Афганистан с показателем в 26 безвизовых стран.

Напомним, ранее Кабинет министров одобрил соглашения с правительствами Колумбии и Эквадора о взаимной отмене визовых требований.

До этого Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией на постоянной основе.