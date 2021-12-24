Украина опровергла заявление Путина о поставках дешевого газа из Германии

В Центре подчеркнули, что после заявления Путина обратились за пояснениями к Оператору ГТС Украины. В компании сообщили, что импорт газа из Польши в Украину за весь 2021 год составил 77 млн кубических метров, что меньше суточных мощностей транзита через польскую территорию в Германию (95 млн кубометров в сутки).

"Всего транзит в Германию через Польшу в 2021 году составил более 20 млрд кубометров. Другими словами, объем импорта из Польши в Украину за весь год не достиг даже объема суточной мощности транзита в Германию через Польшу", - подчеркнули в Центре.

Также отмечается, что на сегодняшний день Украина может получать газ из Польши только виртуальным реверсом, то есть при прокачке газа с украинкой на польскую территорию.

"За 24 дня декабря, в Украину из Польши было поставлено всего 5,7 млн кубических метров", - уточнили в Центре.