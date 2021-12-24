UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина опровергла заявление Путина о поставках дешевого газа из Германии

Автор: Дмитрий Кузнецов

Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры опроверг заявление президента РФ Владимира Путина о поставках в Украину дешевого газа из Германии. Там отметили, что такой транзит возможен только при определенных условиях, которые на данный момент отсутствуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В Центре подчеркнули, что после заявления Путина обратились за пояснениями к Оператору ГТС Украины. В компании сообщили, что импорт газа из Польши в Украину за весь 2021 год составил 77 млн кубических метров, что меньше суточных мощностей транзита через польскую территорию в Германию (95 млн кубометров в сутки).

"Всего транзит в Германию через Польшу в 2021 году составил более 20 млрд кубометров. Другими словами, объем импорта из Польши в Украину за весь год не достиг даже объема суточной мощности транзита в Германию через Польшу", - подчеркнули в Центре.

Также отмечается, что на сегодняшний день Украина может получать газ из Польши только виртуальным реверсом, то есть при прокачке газа с украинкой на польскую территорию.

"За 24 дня декабря, в Украину из Польши было поставлено всего 5,7 млн кубических метров", - уточнили в Центре.

Отметим, российский "Газпром" пятый день не бронирует мощности "Ямал-Европа". В результате газопровод перешел в реверсный режим - с запада на восток. На этом фоне Путин заявил, что Германия поставляет газ в Украину.

Как ранее сообщил гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон, "Газпром" снизил поставки газа в Европу через Польшу и Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинУкраинаГерманияГаз