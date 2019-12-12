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Украина определила новые участки разведения на Донбассе, - Пристайко

Новости » Политика     12.12.2019 - 19:59
Украина определила новые участки разведения на Донбассе, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Украинская сторона хочет согласовать этот вопрос на встрече ТКГ уже 18 декабря

Глава министерства иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона определила новые участки для разведения сил и средств на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью "УНИАН".

По его словам, эти участки будут согласовывать на встрече Трехсторонней контактной группы.

"Определение участков с украинской стороны завершилось. Мы готовим несколько альтернативных вариантов, потому что, в первую очередь, опять-таки будет привлечена Трехсторонняя контактная группа, и в рамках одной из подгрупп, которой является подгруппа по вопросам безопасности, будут рассматриваться и согласовываться эти участки", - сказал Пристайко.

Он также сообщил, что приоритетными будут те участки, которые имеют "значительное и большое гуманитарное значение".

Кроме этого, по его словам, Украина хочет согласовать этот вопрос максимально быстро.

"Даже следующее заседание нас бы устроило", - сказал глава МИД, имея в виду заседание ТКГ, которое состоится 18 декабря.

Напомним, ранее российская сторона также заявила, что Трехсторонняя контактная группа обсудит новые участки разведения на Донбассе на встрече 18 декабря. В то же время представители РФ не уточнили, о каких участках идет речь.

Как писало РБК-Украина, на саммите в Париже "нормандская четверка" согласовала разведение сил еще на трех участках. Источники РБК-Украина сообщали, что российская сторона на переговорах настаивала на разведении сил по всей линии соприкосновения, однако на сегодня согласованы только три участка.

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Новости Украины Вадим ПристайкоРазведение сил
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