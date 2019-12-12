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Контактная группа 18 декабря обсудит новые участки разведения на Донбассе

Новости » Политика     12.12.2019 - 16:31
Контактная группа 18 декабря обсудит новые участки разведения на Донбассе
Иллюстративное фото (flickr.com/photos/osce_smmu)

На данный момент неизвестно, на каких участках будет разведение  

Трехсторонняя контактная группа обсудит новые участки разведения на Донбассе на встрече 18 декабря. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, передают российские СМИ.

В то же время Руденко не уточнил, какие именно участки будут выбраны для разведения в соответствии с решением нормандского саммита.

"Эти вещи будут обсуждаться в рамках минской контактной группы, заседание которой состоится 18 декабря", - отметил он.

Напомним, на саммите в Париже "нормандская четверка" согласовала разведение сил еще на трех участках. Источники РБК-Украина сообщали, что российская сторона на переговорах настаивала на разведении сил по всей линии соприкосновения, однако на сегодня согласованы только три участка.

В то же время министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс урегулирования на Донбассе не будет быстрым, сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе. Он также подчеркнул, что новые участки разведения должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения.

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Новости Украины ДонбассРазведение силКонтактная группа
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