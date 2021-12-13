Украина опережает Канаду по уровню развития агротехнологий, - Довбенко

Украина традиционно показывает высокие результаты в сельскохозяйственном секторе. По состоянию на сегодня мы уже опережаем Канаду по уровню развития агротехнологий.

"До Америки мы еще во многом не дошли, но Канаду по уровню развития агротехнологий в стране уже обогнали. Соответственно, у нас страна большая, земли много. Есть какие-то проблемы с изменением климата, с влагой, но они все решаемы. И если посмотреть, как в Аризоне американцы выращивают – нам очень повезло. У них все на поливе, и весь полив практически исходит из подземного источника, что стоит космических денег. Нам пока приходится работать с чем-то более простым", - считает Довбенко.

Однако по его мнению, на эффективность агросектора принято смотреть в разрезе 10 лет - из которых, как правило, три плохих, три хороших, четыре средних.

"Относительно перспектив, в этом случае все достаточно однозначно. Население в мире становится больше. Так, появляются какие-то новые технологии, но в таких крупных промышленных масштабах делать еду другим способом, кроме как просто выращивать, я не вижу возможности в обозримом будущем", - подчеркнул эксперт.